Не стало известной актрисы Нины Руслановой

Печальная новость пришла из Москвы. Умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. В последнее время Нина Ивановна тяжело болела. 10 дней актриса провела в больнице из-за коронавируса, до этого она перенесла два инсульта. Первой ролью в кино Нины Руслановой была Надежда в фильме Муратовой "Короткие встречи". Актриса покорила сердца миллионов зрителей яркими ролями в таких картинах, как "Афоня", "Завтра была война", "Тени исчезают в полдень", "Зимняя вишня", "Собачье сердце", "Кин-дза-дза!" и многих других. Всего фильмография артистки насчитывает 147 ролей и кино и озвучку 8 мультфильмов. Театральную карьеру актриса начинала в Театре имени Вахтангова, где играла 15 лет.