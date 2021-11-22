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Не стало известной актрисы Нины Руслановой
Печальная новость пришла из Москвы. Умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. В последнее время Нина Ивановна тяжело болела. 10 дней актриса провела в больнице из-за коронавируса, до этого она перенесла два инсульта. Первой ролью в кино Нины Руслановой была Надежда в фильме Муратовой "Короткие встречи". Актриса покорила сердца миллионов зрителей яркими ролями в таких картинах, как "Афоня", "Завтра была война", "Тени исчезают в полдень", "Зимняя вишня", "Собачье сердце", "Кин-дза-дза!" и многих других. Всего фильмография артистки насчитывает 147 ролей и кино и озвучку 8 мультфильмов. Театральную карьеру актриса начинала в Театре имени Вахтангова, где играла 15 лет.
Время и место прощания со звездой будет известно позже.
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