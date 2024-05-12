Не стало мэтра белорусской оперы Василия Ковальчука

Он служил искусству, музыке, театру, людям. Не стало народного артиста Беларуси Василия Ковальчука. Ведущий солист оперы в январе отметил 80-летие. Сцене нашего "большого" театра выпускник Львовской консерватории посвятил три с половиной десятка лет. Он создал много самобытных и неповторимых образов. Мог брать самые низкие ноты. На "творческом счету" Василия Васильевича более 30 театральных ролей. Базилио в "Севильском цирюльнике", Захария в "Набукко", Тимур в "Турандот", Рыгор в "Дикой охоте короля Стаха". Соболезнование родным и близким народного артиста направил Президент. Глава государства отметил, что творческий путь Василия Ковальчука является для молодого поколения артистов примером беззаветного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах.