Не стало Митрополита Филарета

Сегодняшняя церемония награждения тех, кто делает нашу страну богаче духовно и нравственно, к сожалению, совпала с печальной новостью как для страны, так и всего православного мира. Не стало почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета. Ему было 85. Соболезнования всему белорусскому народу выразил Президент нашей страны Александр Лукашенко. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего часа молился за благополучие страны и нашего народа.

Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. "Нам повезло, что большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. Благодаря поддержке и отеческим советам владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Многолетняя дружба с Филаретом и огромное взаимное уважение стали мощной духовной опорой", - признается президент.



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Будущий патриарх родился в Москве в семье древнего купеческого рода

Прадед митрополита занимался восстановлением храмов в Ярославле, за что и получил дворянство. Отец владыки преподавал в Гнесинке, музыкой занималась и мать. В семье было трое детей - старшая дочь Ольга, сын Александр (он умер в трехлетнем возрасте) и младший сын Кирилл. Играть на виолончели он начал раньше, чем пошел в школу.

Протоиерей Георгий Вахромеев, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, племянник Митрополита Филарета:

"Он прекрасно учился. Ему были открыты дороги в любой институт. Но его крестная мать Мария Смирнова (это с бабушкиной линии фамилия Смирнова) ему дала Псалтырь и говорит, читай и будешь поступать в семинарию".

В 1978 Филарета назначают на Минскую кафедру

Тогда в городе действовало только два храма. Владыка оставляет все свои должности и всецело занимается возрождением духовной жизни Беларуси. Церковь Марии Магдалины - первая в республике, которую власти передали верующим. Интересно, что Митрополит Филарет добивался возвращения не только православных, но и католических храмов. Благодаря ему верующим вернули костел Девы Марии в Минске.

Архиепископ Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:

"Открытость почившего Митрополита Филарета к диалогу весьма способствовала развитию и укреплению взаимопонимания братских отношений между Православной и Римско-католической церквями. Светлая память о почившем Владыке Филарете, без сомнения, сохранится не только в сердцах верных чад Белорусской православной церкви, но и останется на вечные времена в истории всего белорусского народа".





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