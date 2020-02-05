Не стало народного артиста Беларуси Бориса Луценко

Сегодня не стало Бориса Луценко - народного артиста Беларуси, бывшего главного режиссера Театра имени Горького. Золотым периодом Русского называют как раз те годы, когда Луценко один за другим создал три шедевра, которые стали классикой белорусского театрального искусства. "Макбет" был признан одной из лучших постановок этой пьесы в мире, а также спектакли "Трехгрошовая опера" и "Трагедия человека". Его спектакли шли и в Купаловском. Среди лучших постановок этого периода "Затюканный апостол" и "Раскиданное гнездо". Возглавлял Луценко и Театр-студию киноактера. Под его руководством это был один из самых посещаемых театров Минска. Борис Иванович сделал ряд постановок за рубежом. С 1991 вернулся в Горьковский театр и не изменял ему до конца своих дней.



В связи с этой печальной новостью в эфирной сетке "Беларусь 3" будут изменения, покажут тематические выпуски, посвященные народному режиссеру. Прощание с Борисом Луценко пройдет в Театре имени Горького в эту пятницу.



