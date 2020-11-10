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Не стало народного артиста Беларуси Михаила Дриневского. Ему было 79 лет
Накануне вечером не стало народного артиста Беларуси Михаила Дриневского. Ему было 79 лет. До последнего профессор преподавал в Академии музыки, которую сам же и закончил. 45 лет он был художественным руководителем Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича. Соболезнования родным и близким народного артиста выразил Президент Александр Лукашенко. Имя Михаила Дриневского стало символом эпохи в хоровом искусстве. Светлая память останется в сердцах.
Четвертый сын семьи Дриневских, Михаил. Он родился за несколько месяцев до начала Великой Отечественной. Отец пошел на фронт, дошел до Берлина. А мать в лесах и землянках несколько лет спасала четверых парней. Пятый брат родился после войны. Еще подростком Михаил стал играть на аккордеоне. Его приглашали на свадьбы и крестины. А когда ему было 13, возглавил хор в родной деревне Тонеж на Туровщине.
Деревенский дирижер поступает на хоровое отделение Гомельского музучилища, затем была белорусская консерватория. Впервые перед большим хором в большом зале Дриневский стал на пятом курсе. Выпускника заметил сам Цитович. Однако по распределению Михаил попал на работу в Минское музучилище. В 1973 приходит к Цитовичу главным хормейстером, а в 1975 становится художественным руководителем коллектива. В 1983 хор одним из первых в Союзе получает звание академического.
Хор имени Цитовича был одним из лидеров народной песни в Союзе. В год давали по 170 концертов. Кроме того, Дриневский в экспедициях искал песни, обрабатывал их. Это была настоящая научная база по сохранению белорусского национального песенного наследия. В 2002 году коллектив получает звание национального.
На родине Михаила Дриневского работает музей, посвященный знаменитому земляку. Там вещи из родительского дома. Там же и первый инструмент - небольшой аккордеон, на котором, не зная нот, маленький Миша подбирал на слух музыку.
Прощание с народным артистом пройдет 12 ноября. Похоронят Михаила Дриневского на Восточном кладбище Минска.
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