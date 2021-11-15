Не стало народного артиста Беларуси Виктора Чернобаева

Печальная новость. Сегодня не стало эталонного баса Большого театра Виктора Чернобаева. Народный артист БССР умер на 92-м году жизни. Исполнитель более 100 ведущих партий полвека служил Большому театру оперы и балета. Родился в Новосибирске, после демобилизации не вернулся на родину, а стал здесь Кутузовым, Доном Паскуале, Царем Додоном и Сусаниным. В 2001 году из рук Президента был награжден медалью Франциска Скорины.