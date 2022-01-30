Не стало народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

Печальная новость. Из жизни ушел народный артист РСФСР, выдающийся актер Леонид Куравлев. За годы творчества артист сыграл более 2 сотен ролей. Профессиональной игрой он покорил сердца миллионов зрителей. Среди наиболее известных фильмов с участием Куравлева - "Золотой теленок", "Опасно для жизни!", "Афоня", "Ширли-мырли" и "Иван Васильевич меняет профессию". В его героев зрители влюблялись, даже если они были отпетыми мошенниками, а его знаменитые фразы миллионы поклонников используют в разговорах.



Искренние соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева выразил Президент Беларуси.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлева. Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер - классик советского и российского кинематографа", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что всю свою жизнь Леонид Куравлев посвятил служению искусству, стал примером высокого мастерства и преданности профессии. "Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко

