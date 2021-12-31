Печальная новость в последний день уходящего года пришла из мира искусства. Не стало народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Об этом в соцсетях сообщили его родные.

Профессор, лауреат Государственной премии Беларуси - присуждена за серию автолитографий "Памяці вогненных вёсак" в 1986 году. Уроженец Мядельского района. К 80-летию художника в курортном поселке Нарочь была открыта персональная художественная галерея Василия Шаранговича. В постоянную экспозицию художник передал 130 работ.

C 1997-го по 2009-й Василий Шарангович был директором Музея современного изобразительного искусства. Затем передал должность своей дочери Наталье. Несколько дней назад скончалась его супруга, а сегодня и он сам, не дожив до своего 83-летия всего пару недель. Прощание с Василием Шаранговичем пройдет 3 января с 11:00 до 13:00 в Минске в кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Похоронят народного художника на Восточном кладбище.