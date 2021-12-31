3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Не стало народного художника Беларуси Василия Шаранговича
Печальная новость в последний день уходящего года пришла из мира искусства. Не стало народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Об этом в соцсетях сообщили его родные.
Профессор, лауреат Государственной премии Беларуси - присуждена за серию автолитографий "Памяці вогненных вёсак" в 1986 году. Уроженец Мядельского района. К 80-летию художника в курортном поселке Нарочь была открыта персональная художественная галерея Василия Шаранговича. В постоянную экспозицию художник передал 130 работ.
C 1997-го по 2009-й Василий Шарангович был директором Музея современного изобразительного искусства. Затем передал должность своей дочери Наталье. Несколько дней назад скончалась его супруга, а сегодня и он сам, не дожив до своего 83-летия всего пару недель. Прощание с Василием Шаранговичем пройдет 3 января с 11:00 до 13:00 в Минске в кафедральном соборе Сошествия Святого Духа. Похоронят народного художника на Восточном кладбище.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов