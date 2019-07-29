Не стало одной из первых дикторов белорусского телевидения Веры Ропот

Она ушла из жизни за месяц до своего 73-летия. Вера Ропот впервые вышла в отечественный эфир в 1975. Работала диктором до 1999 года, затем была редактором. Работала над такими проектами как "Творцы", "Майстэрня", "Арт-клуб", "Монолог", принимала участие в создании телеспектаклей. А буквально несколько дней назад ведущая приходила в Белтелерадиокомпанию, чтобы поделиться воспоминаниями о своей работе на телевидении. Прощание с Верой Ропот состоится завтра в 17 часов в Свято-Елисаветинском монастыре. Похоронена диктор будет у себя на родине в Мозыре в среду.