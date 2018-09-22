Огромная утрата для белорусского футбола. Сегодня на 53-м году из жизни ушел председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Именно он в 90-ые воссоздал борисовский клуб и вывел его на высочайший уровень. БАТЭ стал одним из лучших клубов Восточной Европы. БАТЭ (Борисов) узнали многие болельщики континента. Проститься с самым успешным футбольным менеджером суверенной Беларуси можно будет в понедельник - 24 сентября. Гражданская панихида состоится с 11 утра до часа дня в фойе "Борисов-Арены". Белтелерадиокомпания выражает соболезнования родным и близким Анатолия Капского. Неповторимая футбольная история в материале Андрея Козлова.

Такая новость никогда не приходит вовремя. И не требует длительных фраз. В первый по-настоящему осенний и дождливый день навсегда ушел самый успешный менеджер белорусского футбола Анатолий Капский. Слухи о том, что его не стало, просочились сегодня утром. После полудня сайт БАТЭ подтвердит такую тяжелую для всех неравнодушных к футболу новость, которая станет шоком. Сердце создателя самого титулованного клуба страны перестало биться в 11 часов. Ему было только 52 года.

Анатолий Капский с рождения боролся с болезнью. Сразу после того, как появился на свет, заболел воспалением легких. А впервые узнал об онкологии в 20-летнем возрасте.

А в будущем его ждут рецидивы. В последние несколько лет часто появлялись новости об ухудшении здоровья менеджера.

Анатолия Капского многие запомнят по неотразимой улыбке, он пропускал игры, если только совсем не мог быть на стадионе. Футбол - это игра характеров, и он проживал все происходящее на поле сам. Порой был резок, если команда проигрывала. Но БАТЭ добился фантастического результата и стал первым клубом Беларуси, который вышел в элитный раунд Лиги чемпионов. "Милан", "Барселона", "Порту" и многие другие клубы бились с борисовчанами. На щите покидала Беларусь грозная "Бавария".

В команде менялись тренеры и игроки. Но неизменной оставались одна фигура - Капского. Спустя три года после создания команды, в 1996-м, БАТЭ возьмет золото национального чемпионата, а, начиная с 2006 года, никому не отдаст чемпионский титул. Не отдал до сих пор.

Достижения - колоссальные. 14 чемпионских титулов, три Кубка Беларуси, семь Суперкубков. В Европе БАТЭ стал крепкой командой, участвовав в группе Лиги чемпионов пять раз, в Лиге Европы - четырежды, причем дважды клуб выходил в плей-офф.

Кроме футбольной деятельности, Капский был государственным деятелем. На протяжении многих лет руководил заводом БАТЭ, который по состоянию здоровья покинул в прошлом году, сконцентрировавшись на главном деле его жизни - футболе.

Борисов благодаря Капскому стал известен всей Европе. После первых успехов в Лиге чемпионов было решено построить уютный стадион, который в будущем станет домом и для национальной команды. Для райцентра подобный объект казался когда-то фантастикой. Капский всегда стремился воплощать мечты в реальность.

Спортивный мир Беларуси не остался равнодушным. Искренние слова поддержки родным и близким Анатолия Анатольевича выразили многие. Федерации футбола и хоккея страны, футбольные клубы - минское "Динамо", солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо", хоккейные - "Юность" и "Динамо". Лучший футболист Беларуси 21 века Александр Глеб и его супруга. И председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.