Не стало основателя БелаПАН Алеся Липая

Утрата в мире журналистики. Сегодня не стало основателя и руководителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая. Это подтвердили его коллеги. Алесь Липай скончался в Минске. Ему было 52 года. Похороны состоятся 26 августа, в воскресенье, в Руденске.