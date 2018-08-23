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Не стало основателя БелаПАН Алеся Липая

Утрата в мире журналистики. Сегодня не стало основателя и руководителя информационной компании БелаПАН Алеся Липая. Это подтвердили его коллеги. Алесь Липай скончался в Минске. Ему было 52 года. Похороны состоятся 26 августа, в воскресенье, в Руденске.

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