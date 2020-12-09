Не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Врачи рассказали о причине смерти

За жизнь Вячеслава Кебича врачи боролись до последнего. Под наблюдением специалистов и выполняя все предписания медиков, в стационере он провел две недели.

В свое время, получив инженерное образование, Вячеслав Францевич сделал управленческую карьеру в машиностроительном комплексе. Занимался партийной работой на заре перестройки. Был заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. В 1990 году политик возглавил белорусское правительство. В декабре 1991 Кебич был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о создании Содружества Независимых Государств. В 1994 году на первых президентских выборах суверенной Беларуси был оппонентом Александра Лукашенко. Уйдя с премьерской должности, Вячеслав Францевич присутствовал на политическом и деловом поле. Был депутатом Палаты представителей, возглавлял Белорусский торгово-финансовый союз. Несмотря на явное соперничество, впоследствии экс-премьер позиционировал себя сторонником белорусской модели развития, предложенной первым президентом суверенной страны. Кебичу импонировал курс на укрепление союзничества с Россией.