Не стало Романа Виктюка

Не смог оправиться от болезни. Сегодня на 85-м году жизни не стало режиссера Романа Виктюка. Народный артистскончался в одной из московских больниц, куда был госпитализирован в концепрошлого месяца. Роман Виктюк родился во Львове в семье учителей. Закончил актерский факультетГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева и Вильнюса. В 70-х был ведущим режиссером Русского драмтеатра Литвы. Примерно в это жевремя его приглашали московские коллективы, в том числе театр Моссовета, МХАТ, "Современник". В 1991году Виктюк основал театр своего имени. Поставилболее 250 спектаклей.