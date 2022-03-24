Не стало знаменитого диктора стадиона "Динамо" Леонида Бондаровича

Он и вырос рядом с тем местом, которое станет для него судьбоносным, а о футболе, как о большом искусстве, всегда мог говорить часами и с увлечением. Благодаря ему многие полюбили футбол, ведь он своим голосом создавал неповторимый антураж. И он знал каждого лично из самой лучшей команды в нашей истории - это минское "Динамо" 1982 года, которое выиграло единственный раз в истории чемпионат СССР. Леонид Бондарович успел увидеть и даже открыть стадион "Динамо" после реконструкции в 2018 году. И он навсегда останется его одной из самых ярких страниц в истории. Выражаем соболезнования родным и близким.