Не студия, а космос! Первая техрепетиция номера Арины Пехтеревой прошла в студии "600 метров"

Не студия, а космос! Так преобразились главные 600 метров Белтелерадиокомпании специально для первой технической репетиции представителя Беларуси на детском "Евровидении-2020". Она завершилась менее часа назад. Европейский Вещательный Союз выслал для каждой из стран определенные стандарты сцены.



Так, площадка диаметром в 7 метров сконструирована детально по макетам Европейского Вещательного Союза. Обязательный атрибут сценографии каждого из участников - светодиодная сфера. Это также посылка от организаторов "Евровидения". Вместо led-экранов по всему пространству появится более 70 мощных лучевых приборов, они отразятся и на полу. Такой эффект усилит драматургию и придаст кадрам еще больший масштаб. Номер покажут объективами шести камер. Акцент на графическом контенте и клиповой раскадровке номера. Сейчас над этим работают специалисты медиахолдинга.