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Не такие "мирные" события в Жлобине 10 августа
Материал о событиях в Жлобине 10 августа - сразу после полуночи. Тогда все развивалось совсем не так "мирно", как сейчас описывают. Это как раз тот случай, когда хотят жить "по закону", но переступают его при любой удобной возможности (подробности в видео).
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