Не только из-за границы. Алексей Стук рассказал об обращениях граждан, которые хотят вернуться на родину

Еще раз обращаю внимание, что комиссия рассматривает заявление и обращение, только отвечающее тем критериям, которые прописаны в указе. Те, которые не отвечают этим требованиям, граждане будут извещаться об этом с цельюдополнения своих материалов, чтобы пакет документов был полным.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси