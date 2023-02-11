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Не только из-за границы. Алексей Стук рассказал об обращениях граждан, которые хотят вернуться на родину

Не только из-за границы. Алексей Стук рассказал об обращениях граждан, которые хотят вернуться на родину

На данный момент поступило достаточное количество обращений, но фактически все они не отвечают всем критериям, которые прописаны в указе. Об этом в эксклюзивном интервью программе"Панорама" рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Причем поступили обращения не только из-за границы, но и с территории Республики Беларусь, отметил он.

Еще раз обращаю внимание, что комиссия рассматривает заявление и обращение, только отвечающее тем критериям, которые прописаны в указе. Те, которые не отвечают этим требованиям, граждане будут извещаться об этом с цельюдополнения своих материалов, чтобы пакет документов был полным.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси

Заместитель генпрокурора напомнил, какие документы необходимо предоставить тем, кто находится за границей, но все-таки очень хочет вернуться домой. "Прежде всего, они должны представить копию документа, удостоверяющего личность. В заявлении должно быть четко описано, какая просьба ими излагается".

Кроме того, по его словам, есть требование отметить, когда последний раз уехали из Республики Беларусь, в связи с чем, исходя из чего, они решают, что есть данные о совершенииими правонарушений или преступлений, и какиепретензии со стороны правоохранительных органов к ним могут быть предъявлены.

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