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Не только из-за границы. Алексей Стук рассказал об обращениях граждан, которые хотят вернуться на родину
На данный момент поступило достаточное количество обращений, но фактически все они не отвечают всем критериям, которые прописаны в указе. Об этом в эксклюзивном интервью программе"Панорама" рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук.
Причем поступили обращения не только из-за границы, но и с территории Республики Беларусь, отметил он.
Еще раз обращаю внимание, что комиссия рассматривает заявление и обращение, только отвечающее тем критериям, которые прописаны в указе. Те, которые не отвечают этим требованиям, граждане будут извещаться об этом с цельюдополнения своих материалов, чтобы пакет документов был полным.
Заместитель генпрокурора напомнил, какие документы необходимо предоставить тем, кто находится за границей, но все-таки очень хочет вернуться домой. "Прежде всего, они должны представить копию документа, удостоверяющего личность. В заявлении должно быть четко описано, какая просьба ими излагается".
Кроме того, по его словам, есть требование отметить, когда последний раз уехали из Республики Беларусь, в связи с чем, исходя из чего, они решают, что есть данные о совершенииими правонарушений или преступлений, и какиепретензии со стороны правоохранительных органов к ним могут быть предъявлены.
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