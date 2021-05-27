Не утихает вокальная битва за место в проекте X-Factor Belarus

Пусть приходят люди и выражают какое-то свое творческое мнение, мы всех прослушаем. Мы, кстати, помогали советом. У нас парень спросил: "Ну, подскажите, что же мне дальше делать?" И мы сказали: "Не бросать!"

Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси