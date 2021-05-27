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Не утихает вокальная битва за место в проекте X-Factor Belarus
Сегодня в малом зале КЗ "Минск" прошел 8-й, предпоследний, день живых прослушиваний.
В столицу съехались таланты из всех регионов страны. Только за сегодня жюри предкастингов прослушали 140 человек. Попробовать себя на сцене может каждый, кому исполнилось 16, поэтому перед креативной командой проекта стоит непростая задача - не только выслушать, но и распределить участников по категориям. Самая большая конкуренция в группе от 16 до 25 у сольных исполнителей.
Пусть приходят люди и выражают какое-то свое творческое мнение, мы всех прослушаем. Мы, кстати, помогали советом. У нас парень спросил: "Ну, подскажите, что же мне дальше делать?" И мы сказали: "Не бросать!"
Впереди заключительный день предкастинга в Минске. Это последняя возможность попасть в проект X-Factor. Минск - последний город глобального путешествия телевизионной команды шоу по регионам и областным центрам. В следующем этапе отборов - телекастингов - смогут принять участие до 300 артистов. Судьбу талантов будут решать наставники - Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега. Съемки 9 эпизодов начнутся уже в августе в студийных павильонах "Беларусьфильма".
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