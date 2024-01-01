3.32 RUB
3.52 USD
3.71 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Похмелье опасно! Не все водители осознают, что под опьянением подразумевается и остаточный алкоголь - ГАИ
В ГАИ после новогодней ночирешили напомнить водителям об опасности вождения всостоянии похмелья и ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает "Минск-Новости".
За езду в пьяном виде можно получить штраф до 200 базовых величин илишиться водительских прав на срок до 5лет. Вслучае повтора этого нарушения наступает уголовная ответственность, атранспортное средство конфискуют вне зависимости от его принадлежности. Бесправникам, неоднократно садившимся за руль, также грозит уголовная ответственность смаксимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2лет.
Не все водители осознают, что под опьянением подразумевается и остаточный алкоголь, обратили внимание в ГАИ. Если автомобилист вечером употребил спиртное, топри проверке утром алкотестер выявит в выдыхаемом воздухе пары этила. Даже если человек не чувствует симптомов похмелья после того, как накануне выпил алкоголь, садиться за руль нельзя. Втаком состоянии замедляются рефлексы и нарушается координация.
Фото: sb.by
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
Политика
Все
Общество
Все
Месяц гастрономического туризма в Беларуси. Узнали, куда можно отправиться в кулинарное путешествие
Генсек ОДКБ заявил о продвижении наступательной инфраструктуры НАТО к границам Беларуси и России
Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Белорусов 5 декабря ждет похолодание и снег
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все