Похмелье опасно! Не все водители осознают, что под опьянением подразумевается и остаточный алкоголь - ГАИ

В ГАИ после новогодней ночирешили напомнить водителям об опасности вождения всостоянии похмелья и ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает "Минск-Новости".

За езду в пьяном виде можно получить штраф до 200 базовых величин илишиться водительских прав на срок до 5лет. Вслучае повтора этого нарушения наступает уголовная ответственность, атранспортное средство конфискуют вне зависимости от его принадлежности. Бесправникам, неоднократно садившимся за руль, также грозит уголовная ответственность смаксимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2лет.



Не все водители осознают, что под опьянением подразумевается и остаточный алкоголь, обратили внимание в ГАИ. Если автомобилист вечером употребил спиртное, топри проверке утром алкотестер выявит в выдыхаемом воздухе пары этила. Даже если человек не чувствует симптомов похмелья после того, как накануне выпил алкоголь, садиться за руль нельзя. Втаком состоянии замедляются рефлексы и нарушается координация.