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Не выдержал дистанцию - водитель Geely столкнулся с автомобилем Skoda
Причиной ДТП могут стать не только условия погоды, но и банальная невнимательность за рулем. Водитель Geely двигался по улице Академика Карского, не выдержал безопасную дистанцию и на пересечении с улицей Семеняко столкнулся с автомобилем Skoda, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП травмирована пассажирка Skoda. Обстоятельства происшествия выясняются. ГАИ напоминает: при управлении автомобилем необходимо быть особенно внимательными - соблюдать безопасную дистанцию, что в случае экстренного торможения позволит избежать столкновения.
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