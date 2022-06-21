Не выдержал дистанцию - водитель Geely столкнулся с автомобилем Skoda

Причиной ДТП могут стать не только условия погоды, но и банальная невнимательность за рулем. Водитель Geely двигался по улице Академика Карского, не выдержал безопасную дистанцию и на пересечении с улицей Семеняко столкнулся с автомобилем Skoda, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП травмирована пассажирка Skoda. Обстоятельства происшествия выясняются. ГАИ напоминает: при управлении автомобилем необходимо быть особенно внимательными - соблюдать безопасную дистанцию, что в случае экстренного торможения позволит избежать столкновения.