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Не забыт подвиг медсестер в подземном госпитале партизанской бригады "Железняк"
18 дней под землей. Почти без еды и воды. И это вынужденное заточение - ради спасения нескольких десятков человек. Подземный госпиталь партизанской бригады "Железняк" существовал на экстренный случай. Думали, никогда не пригодится. Но нацистская операция "Баклан" и стала тем крайним случаем. О подвиге медсестер - Елена Бормотова.
Среди Домжерицких болот - на границе Минской и Витебской областей в Лепельском районе - сегодня центр Березинского биосферного заповедника. Партизанами были вырыты две небольшие землянки. В метр высотой, в два шириной и в длину метров 10. По сути, две большие ямы. В одну поместили больных тифом, во вторую - раненых. Они могли только лежать, медсестры передвигались ползком. Друг от друга землянки находились в полукилометре. В подземный госпиталь добровольно отправились семь медсестер. Самой старшей - 29, младшей - 16. И еще пятилетняя девочка - дочка одной из медработниц.
Для очистки своих тылов в эту зону вермахт отправил более 80 тысяч солдат регулярной армии, плюс авиацию и танки. Один километр прочесывали 700 человек, шли цепью в полутора метрах друг от друга. Госпиталь был на небольшом островке среди болот. Здесь солдаты вермахта устроили полевую кухню. Госпиталь охранял один из отрядов бригады "Железняк".
Слыша немецкую речь, раненые рвались в бой. Медсестры как могли закрывали партизан, чтобы нацисты их не услышали. Не хватало воздуха, так как воздуховод частично был засыпан. Заканчивалась еда и лекарства. Ведь их оставили всего на несколько дней. А в госпитале под землей люди провели более двух недель. Выжили все.
После завершения карательной операции и освобождения района в Бегомле не нашлось здания для организации госпиталя. Медучреждение открыли в деревне Волча. Сюда для лечения перевели всех раненых и медперсонал из подземного госпиталя.
После войны почти все медсестры и санитарки из партизанского подземного лазарета связали жизнь с медициной. Они работали в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах Бегомльского района, Минска, Червеня. Сегодня в живых нет никого.
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