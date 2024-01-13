Небензя: Удары по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону

Мир с напряжением следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Минувшей ночью США и Британия нанесли новый удар по столице Йемена.

Как сообщается, целью атаки была система радиолокационного наведения ракет, которую использую хуситы для обстрела кораблей в Красном море. Военная операция против Северного Йемена, проводимая британцами и американцами, продолжается вторые сутки.

Заседание ООН по ситуации в Йемене

В связи с обострением ситуации Россия затребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Москва настаивает, что американцами движут только "гегемонские" устремления. Удары по Йемену не могут рассматриваться в качестве оборонительных действий США и являются прямым нарушением международного права.





Новая горячая точка

С необычно резким заявлением выступил китайский представитель. Он настаивает, что удары по Йемену - это вопиющее проявление военного авантюризма.

Ситуация в Красном море угрожает миру серьезными экономическими потерями. Трафик через Суэцкий канал только за месяц сократился на 70 %, а стоимость доставки грузов морем резко выросла. Это грозит огромными издержками не только Китаю, но также Европе.

Эскалация ситуации вокруг Йемена

Удары США и Великобритании наносят ущерб, который практически не сказывается на боеспособности хуситов. При этом наземная операция против Йемена невозможна. Все население там вооружено и настроено крайне антиамерикански. Страны Первого мира попали в сложную ситуацию. Самые мощные армии планеты оказались практически бессильны против небольшого государства.





По поводу нападения на Йемен высказался Дональд Трамп. Он заявил, что Байден - худший президент в истории США. Под его руководством Штаты воюют по всему миру. Но при этом миграционный кризис на своей южной границе разрешить не в силах.