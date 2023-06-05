Небесная заступница Беларуси - православный мир отмечает день памяти Евфросинии Полоцкой

Православный мир сегодня отмечает день памяти Евфросинии Полоцкой. Праздничное богослужение в Спасо-Евфросиниевском монастыре провел Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Первая белорусская женщина-святая, она строила храмы, а Спасская церковь, которая сохранилась до наших дней, стала вершиной архитектурной мысли ХII века. Евфросиния Полоцкая считается небесной заступницей Беларуси. Крестный ход объединил сотни верующих. На духовном празднике в Полоцке побывала Ольга Масловская.

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси

Крестный ход по улицам Полоцка - словно живая река… Верующие из всех храмов города под звон колоколов отправляются от Софийского собора -места, где начался духовный путь преподобной.Княжна,она могла стать женой правителя, но выбрала молитвенный подвиг и тайно приняла постриг.

Молитвы целый день звучат над мощами преподобной

С первыми лучами солнца началась сегодня молитва у мощей Евфросинии Полоцкой. Они покоятся в основанном ею монастыре. Сама обитель торжественно красива: у ног верующих ковры из живых цветов, выложенные трудолюбивыми руками насельниц.





Тысячи людей приезжают к ней за помощью, просят, молятся, обливают раку слезами, а потом приезжают снова и плачут уже от радости, обливают раку слезами - только уже благодарности. Игуменья Евдокия (Левшук), настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря

И сейчас помогает людям и заботится о каждом, кто чтит ее память. Это объединяющее начало. Преподобная Евфросиния - она символ духовной составляющей Беларуси. Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

В Полоцкой обители более ста монахинь

В монастыреболее ста сестер. Они молятся о каждом из нас. Обитель посещают тысячи паломников. Сегодня, в день памяти преподобной, в Полоцке много гостей из разных уголков Беларуси. У каждого свои просьбы и чаяния и искренняя вера в силу молитвы.

Результаты трудов преподобной - духовная ценность белорусов

Крестный ход в монастыре встречают крестом Евфросинии. Это точная копия утраченной в годы войны реликвии. Жемчужиной белорусской земли является Спасский храм, построенный при жизни преподобной, он и сегодня открыт для верующих. Четверть века реставраторы миллиметр за миллиметром открывают фрески ХII века, скрытые под росписью стен более поздних веков.





В настоящее время открыто уже более чем на 90 % фресковой росписи. Сейчас ведутся работы в верхней части Спасского храма, там, где находится келья святой Евфросинии Полоцкой. Отрываются те лики, перед которыми молилась святая Евфросиния, живя здесь, в монастыре, кому она подражала своим святым образом жизни. Открытие фресок - это тяжелый ювелирный труд. Фресковая роспись XII века находилась в храме где-то под тремя, а где-то под восьмью слоями масляной краски либо слоев штукатурки. Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря