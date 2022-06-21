Небезопасный маневр в Минске привел к ДТП, выясняются подробности

Выясняются обстоятельства ДТП в столице, во время которого перевернулось авто. Водитель Renault, выезжая с прилегающей территории по улице Ольшевского, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Chrysler, который двигался по главной. От удара машина Renault опрокинулась на бок. Водитель получил травмы, его госпитализировали. По этому факту проводится проверка.