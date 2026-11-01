Небо без границ: "Белавиа" получила возможность напрямую покупать лайнеры и компоненты Boeing

Министерство торговли США выдало корпорации Boeing лицензию на возобновление полноценного сотрудничества с белорусским национальным авиаперевозчиком "Белавиа". Ситуацию "Первому Информационному" телеканалу прокомментировал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Игорь Чергинец:

"Мы получили информацию из Соединенных Штатов о том, что наконец-то Министерство торговли США выдало лицензию корпорации Boeing на право сотрудничества с "Белавиа", предоставление авиакомпании запчастей, программного обеспечения, компонентов, и самое главное - на приобретение самолетов. Начинается эта работа".

Сложная работа как раз с сегодняшнего дня, отметил генеральный директор авиакомпании. До этого для этих же целей была выдана лицензия Министерством финансов США. В сентябре 2025 года были сняты политические санкции с авиакомпании "Белавиа", которые открыли дорогу этому сотрудничеству. К сожалению, это происходило немного долго: техническая выдача лицензии, изучение этого вопроса со стороны правительства США. Безусловно, это было сделано благодаря содействию и переговорам со стороны нашего главы государства, нашего руководителя. И это все откроет дорогу авиакомпании "Белавиа" вот к тому, о чем я сказал.

"Сейчас, буквально со следующей недели, станет проще и дешевле приобретать запчасти. Менее сложной будет логистика, а опять же, это тоже деньги. То есть все это будет обходиться дешевле для компании", - подытожил Игорь Чергинец.