Небо - стихия сильных: в Беларуси отмечают День работников гражданской авиации

Беларусь сегодня отмечает День работников гражданской авиации. Небо - это стихия, подвластная только сильным, мужественным и ответственным людям.

"Наша гражданская авиация может по праву гордиться своей историей, богатыми традициями и главное - коллективом, для которого постоянное движение вверх стало смыслом жизни", - подчеркнул в поздравлении представителям и ветеранам сферы Президент.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником "Белорусская гражданская авиация может по праву гордиться своей историей, богатыми традициями и, главное, коллективом, для которого постоянное движение вверх стало смыслом жизни", - говорится в поздравлении

2025 год стал знаменательным в подготовке пилотов - состоялся первый выпуск из 10 человек. Сегодня пассажиры доверяют им свои жизни, а пассажиропоток в стране немаленький. Только за 2026 год он достиг порядка 137 %, что на 7 % выше уровня 2025-го.



Из года в год наиболее популярными остаются направления в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Дубай и Тбилиси - там загрузка воздушных судов составляет около 90 %