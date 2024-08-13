Небо над Беларусью украсили Персеиды и северное сияние - очевидцы делятся фото в соцсетях

Космическая красота для белорусов. Необычное природное явление могли видеть минувшей ночью жители Гродно. Небо украсили северное сияние и метеоритный поток Персеиды. При ясной погоде и вдали от городских огней можно было увидеть до 120 метеоров в час, которые падают со скоростью около 60 км/с. Очевидцы говорят, что красота неописуемая, и выкладывают снимки в соцсети.