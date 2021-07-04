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Небольшая деревня Единство в Чечерском районе стала местом притяжения туристов
Сплоченная нация - всегда залог целостности страны. Символично, что этот год подарил нам еще один государственный праздник - День народного единства. Впервые мы его отметим 17 сентября.
Не исключено, что за пальму первенства среди популярных туристических объектов в этом сезоне сразится небольшая деревня в Чечерском районе Гомельской области. Все благодаря своему названию - да, да, именно Единство. В Беларуси такая одна. И наша съемочная группа туда не могла не заехать. 3 июля в нашем эфире мы уже показывали репортаж из этого населенного пункта.
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