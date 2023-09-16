Небольшая облачность и без осадков ожидается 16 сентября в Беларуси

В Беларуси 16 сентября ожидается туман и до плюс 23 градусов, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер днем восточный, юго-восточный слабый до умеренного.