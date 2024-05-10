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Какую погоду обещают синоптики белорусам на большие майские выходные
Кратковременные дожди, сильный ветер и до плюс 20 градусов прогнозируют синоптики в Беларуси с 11 по 16 мая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В прошедшие дни в Беларуси существенно похолодало, да так, что средняя за сутки 9 мая температура воздуха оказалась на 2-9 градусов ниже климатической нормы. Причинами тому стали северные ветры и поступление холодных воздушных масс с северных широт. Вот и в ближайшее время цветущий май продолжит удерживать тенденцию холодной погоды. Ночные минимумы по стране будут находиться в пределах от плюс 1 до плюс 9 градусов. Местами, где облачности, препятствующей ночному выхолаживанию, будет немного, ожидаются заморозки от 0 до минус 3 градусов. Дневные максимумы будут находиться в пределах от плюс 9-11 до плюс 16-17 градусов, а по юго-западу будет на 1-2 градуса теплее", - рассказали в Белгидромете.
При этом в течение прогнозируемого периода под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления осадков по республике ожидается немного, они будут кратковременными и распределяться по территории страны неравномерно.
Так,в
субботу,
11 мая
,
местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по северо-западу до плюс 9 по югу, днем - от плюс 10 до плюс 16.
В
воскресенье, 12 мая,
погода будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в восточных районах республики местами возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, местами заморозки - от 0 до минус 3. Днем температура воздуха будет от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 18 по юго-западу страны.
В
понедельник, 13 мая,
прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут плюс 1-6 градусов, местами, а по северо-востоку во многих районах, будут заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем температура - плюс 11-17, по юго-западу - плюс 19.
Во
вторник, 14 мая,
местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается плюс 1-8, местами заморозки до минус 3 градусов. Температура воздуха днем составит плюс 10-17, по юго-западу - до плюс 19 градусов.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в середине следующей недели температурный фон немного повысится, в основном за счет дневных температур, при этом ночи по-прежнему будут прохладными, в отдельных районах не исключена вероятность ночных заморозков. Прогнозируемые кратковременные дожди будут отмечаться локально.
В
среду, 15 мая,
в отдельных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью прогнозируется плюс 1-8, местами возможны заморозки от 0 до минус 2 градусов, днем - плюс 12-19.
В
четверг, 16 мая,
ночью будет преимущественно без осадков, а днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью синоптики обещают плюс 1-8 градусов, местами возможны заморозки от 0 до минус 2. Днем ожидается плюс 13-20 градусов.
Фото из открытых интернет-источников
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