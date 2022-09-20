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Небывалый урожай облепихи ожидается в Минском районе - чем полезна ягода?
Готовятся аграрии к небывалому урожаю облепихи! В Минском районе на экспериментальном участке фермерского хозяйства площадью в 25 гектаров специалисты собрали более 15 тонн. Погода в этом году поспособствовала.
Облепиха - ягода молодости - довольно популярна в мире, поэтому в рамках программы импортозамещения интерес к культуре возвращается. Источник каротина и железа, богата витаминами группы Е и С, укрепляет иммунитет и заживляет раны.
Облепиха - ягода молодости
В Институте плодоводства НАН Беларуси селекцией облепихи занимаются с середины 70-х годов прошлого века. Однако тогда культура не приобрела крупномасштабный промышленный размах. Сейчас, благодаря научным исследованиям, в коллекции института 56 сортов облепихи. Среди новинок - женский сорт "пламенная", а мужское дерево получило название "хозяин".
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