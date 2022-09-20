Небывалый урожай облепихи ожидается в Минском районе - чем полезна ягода?

Готовятся аграрии к небывалому урожаю облепихи! В Минском районе на экспериментальном участке фермерского хозяйства площадью в 25 гектаров специалисты собрали более 15 тонн. Погода в этом году поспособствовала.



Облепиха - ягода молодости - довольно популярна в мире, поэтому в рамках программы импортозамещения интерес к культуре возвращается. Источник каротина и железа, богата витаминами группы Е и С, укрепляет иммунитет и заживляет раны.



