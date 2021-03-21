Недалекие далекие или наша "невероятная" диаспора

В прицел объективов наших расследователей попали уникальные данные о том, чем сегодня промышляют примерно 6 сотен выехавших из Беларуси бывших соотечественников.



Сразу хотим обозначить - речь идет менее чем об 1% из большой белорусской диаспоры во всем мире. От России и Украины до США и Австралии. В своем большинстве белорусы зарубежья - приличные, талантливые и патриотичные люди. Поддерживают связь с родиной, помогают ей в социальном развитии и бизнес-связях.



Но примерно год назад не без участия иностранных фондов и спецслужб из числа диаспоры выделилось "невероятное ядро", главные задачи которого сегодня - «шатать» власть, доводить белорусскую экономику до дефолта, обрывать любые иностранные связи с официальным Минском.



Абсурд ситуации в том, что у большинства таких персонажей в Беларуси остались родственники, недвижимость, интересы. И шатая страну в целом, они бьют и по своим близким. Второй казус - это убежденность в личной анонимности и неподсудности.



Далеко не глупые деятели почему-то решили, что их имена, интересы, "заслуги" перед Родиной, мутные схемы и преступления за границей ни здесь, ни там не откроются. Спешим разочаровать - анонимность вам только снится, а ваши "дела" уже стали предметом наших журналистских и не только расследований.



Сегодня для затравки - верхушка айсберга. Дальше - следите за программой. В "Понятной политике", в "Панораме" и других проектах мы сделаем вас знаменитыми. И не благодарите. Наша страна и государства, вас приютившие, должны знать о ваших "невероятных" похождениях.





Белорусы на экспорт

Формирование нового шумного "ядра" из рядов диаспоры совпало со стартом предвыборной кампании в Беларуси. Март - апрель прошлого года. Уже тогда было просчитано, что блицкриг в стране может провалиться, а протесту понадобится игра вдолгую на внешнем контуре. И "штыки", которые смогут эту игру вести. По аналогии с Ходорковским в эмиграции для России и его МБХ-пула. Главная проблема - белорусская система не породила олигархов уровня "МихалБорисыча" или "БорисАбрамыча" Березовского, поэтому инициативных граждан традиционно замкнули на те же фонды и спецслужбы, у которых уже 2 десятилетия на иждивении находятся "старая оппозиция", "гражданский сектор" и СМИ-иноагенты в Беларуси.

Александр Сосновский, журналист, публицист, главный редактор журнала «Новая экономика» (Германия):

"Именно для спецслужб диаспора является прекрасной средой, где можно находить соответствующих, я осторожно так скажу, агентов, скорее, персонажей, на которых можно ставить. Одни распространяют информацию, другие собирают информацию. Третьи в этом просто участвуют, потому что людям важно ощущать свою важность. А им создают такие условия, при которых они начинают чувствовать себя чуть ли не таким «революционным корпусом», находящимся в изгнании".

Поделить ресурсы "честно" между старыми и новыми, видимо, не получилось. Отсюда реакция. Про оппозиционные партии в прошлом году мы почти забыли. Тот же Костусев из БНФ, по слухам, всю осень просидел на грядках, выращивая помидоры. Обделенная вниманием старая эмиграция, признанная профнепригодной, обиделась. "Духовный лидер" фронта в изгнании Зенон Позняк обрушился на новичков со страшными подозрениями. Мол, все это кремлевская ширма, засланные с Востока казачки, которые и Майдан сольют, и от правильной БНФовской революции белорусов отвратят.

Зенон Позняк, диссидент, глава КХП БНФ в эмиграции:

"Бабарико - предатель. Цепкало - истота. Это все деятели Кремля. Их приход власти хуже, чем если останется Лукашенко".

Структуру новых мигрантов-диссидентов максимально удалили от ветхих позняковцев. Так и для имиджа полезней. Продают белорусам как новых. Скрыт внутренний раскол. И меньше шансов, что диаспора "завербована" белорусскими спецслужбами. Старая гвардия уж слишком часто становилась источником громких утечек и скандалов.

Именно поэтому фамилии координаторов зарубежья вам ничего не скажут. Но для истории и протокола мы их приведем

Квартет суперадминов (начальники начальников): Алексей Игнатьев-Качан, Артем Ледовский, Светлана Саванович и Алексей Ероховец. Последний - самый возрастной, 45 лет, успел побегать между "штабами и советами в изгнании". Сейчас в опале.

Под квартетом -начальники диаспор по странам.

Германия - Михаил Таубе (играет на два фронта: диаспора и антикризисное управление), т. е. и распределяет, и получает фонды.

Польша - Игорь Станкевич, переехал только в августе прошлого года, но развернул бурную активность, за что и перемещен ближе к кассе.

Литва - Елена Дортиньш. Латвия – Алексей Нарейко. В силу близости к Беларуси именно им выявлять благонадежных из числа «полевых активистов» в Беларуси. Образцовые гауляйтеры.

США - Иван Антипов. Ивану всего 30, но успел оттереть "деда Позняка" от штаба.

Канада - Александр Сазанович. Таланты заменяет бойкостью в Сети. Даже по канадским законам, наговорил на "десяточку".

Испания - Павел Кириленок, по кличке Каталонец. Активный боец местных сепаратистов. По слухам, полиция Испании уже завела на персонажа отдельное дело. Наш совет - беги, Паша, беги. Мадрид не Минск, церемониться не станет. От 8 до 12 тебе светит. Нидерланды - мадам М. Ульяшина. Великобритания - Вера Хортон, в девичестве Нестерович. Финляндия - Ольга Сарьянен, в девичестве Манджиева. Главное политическое кредо дам – удачно выйти замуж.

Италия - Юлия Абрамчик. Франция - Руслан Максимов. По непроверенным данным, сильно невзлюбил пастора Антона Гелясова. Метит на его не духовную, но светскую позицию и фонды.

В Израиле пальму первенства делят Инга Геринг и Луиджи Бичашвили. Каким боком гражданин Грузии проник в белорусскую диаспору, одной Инге Феликсовне известно.

Швеция - некто Павел Голушко, сильно интригует против беглого Латушко, но пока в обойме.

Про персонажей из России, Украины, Чехии, Дании и даже Австралии как-нибудь расскажем отдельно. Там есть на что посмотреть и чему удивиться. Хотя и названная "новая невероятная диаспора" чистоплотностью не отличается. Доказательство - слив разговора Тихановской с админами. Беседа свежая и интригующая.

"Закрытая" zoom-конференция с администраторами "белорусов зарубежья"

Светлана Тихановская:

"Последнее время какой-то хаос с этими сливами… как, как рассказывать, что происходит, не понимая, куда это попадет потом, это очень сложно. Может, опять же через вас, там только ваши доверенные, проверенные люди со дворика, там, может, пару человек буквально. Собрать и поговорить".

Переводим на русский. Светлана предлагает поделить всю Беларусь и особенно дворовые чаты. Так, чтобы над каждым «двориком» стоял «гауляйтер» из диаспоры. Каждого админа в Беларуси должна, как на "полиграфе", проверять "заграница". Разочаруем - все равно льют. И эта запись - лишь одна из многих в нашем распоряжении. Почему? Все просто. Многие из тех, кто уехал и сейчас заперт в карантине, без работы, будущего и вакцин, хотят вернуться в Беларусь. Слив засчитан.

А чем заняты эти 600 активистов «невероятной» диаспоры? Этот один процент из всего актива покинувших Беларусь? Самое банальное - создание массовки для беглых политиков и выгул лозунгов под камеры иностранной прессы.

Куда интереснее - скрытая от посторонних глаз активность. Если обобщить - мелкое вредительство против интересов Беларуси. Например, вот методичка, как донимать импортные банки и фонды, чтобы не брали белорусские облигации. Все как по нотам: типовые письма, комментарии, баннеры. Контакты управленцев и депутатов для спама. Обязательный отчет о выполнении. Та же схема по "Евровидению", Красному Кресту, спортивным событиям и экспортным операциям. Шаблоны, шаблоны и еще раз шаблоны. Фокус в том, что наши партнеры часто не готовы к троллингу от 6 сотен «невероятных». Как это работает - смотрите в наших будущих расследованиях. А пока совет от союзников, которые на 15 лет раньше столкнулись с этой методичкой и с противниками на порядок умнее, богаче и изворотливее. Вроде Березовского, Ходорковского и прочих.

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва":

"Если в эту минуту в них сработало мстительное желание отомстить родине - с ними вязаться не надо, все. Пусть они живут там, не надо их "ледорубами" доставать... Но из нашей политической сегодняшней борьбы, из выстраивания нашего политического и иного будущего таких персонажей надо удалять. Не обязательно их называть врагами народа, не обязательно - шпионами и диверсантами, хотя в каком-то количестве они таковыми и являются, если прямыми словами говорить, вот с ними вязаться не нужно. На них оборачиваться не нужно. Принимать их во внимание как политическую силу не надо. И надо находить инструменты, чтобы они здесь серьезного права голоса не имели. А то они оттуда безответственно могут нести все, что угодно, а жить нам здесь".