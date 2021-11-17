Недалеко от пункта пропуска "Брузги" горят костры, люди пытаются согреться и не хотят отступать

В лагере беженцев, где ночью температура воздуха опускалась до минусовых отметок, люди уже на грани отчаяния. Недалеко от пункта пропуска вновь горят костры. Эта картинка в режиме онлайн.

Люди пытаются согреться и не хотят отступать. Они полны решимости попасть в конечную точку - в Германию.

Глядя на фашисткие методы Варшавы, многие все-таки решили присоединиться к группе, которая разместилась во временном пункте для беженцев в логистическом центре неподалеку (распоряжение о его организации накануне дал Президент Беларуси).

На границе начинает работать еще одна съемочная группа Белтелерадиокомпании. Владимир Королев находится в стихийном лагере беженцев у пункта пропуска "Брузги" и передает с места событий.

Несколько минут назад над белорусско-польской границей показались первые лучи солнца, наступает рассвет, просыпается и стихийный лагерь беженцев. Накануне в логистическом центре недалеко отсюда была организована ночлежка. Людям выдали матрасы и одеяла. Туда перебрались около 1000 человек.

Остальные же остались здесь, в месте, где вчера происходили столкновения. Многие боятся пропустить переход границы и ночуют прямо у границы.

По этой же причине беженцы редко обращаются к врачам за помощью - только в крайних случаях. Медики говорят, что семьи с детьми редко задерживаются на больничных койках. Как только почувствуют улучшение, возвращаются сюда. Это несмотря на то, что многие плохо чувствуют себя после использования водометов, в которых находились токсичные химикаты.