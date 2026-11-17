Регионы Беларуси объединила Белорусская неделя предпринимательства. Главная цель - не только стимулировать интерес к открытию своего дела, но и вовлечь как можно больше людей бизнеса в общественно-политическую жизнь для реализации новых стартапов и потенциала. Дело частное - польза общая. Только в 2025 году государство профинансировало 108 новых проектов, а размер господдержки малого и среднего предпринимательства в стране превысил 16 млрд рублей.

Станислав Сиваков, директор ООО "КМБ-Восток":

"Благодаря указу Президента по развитию юго-восточного региона Могилевской области наше предприятие получило ряд преференций, что позволило с уверенностью смотреть в будущее. Было закуплено новое оборудование и установлена линия, которая помогла значительно расширить номенклатуру продукции. Если раньше выпускали традиционный шифер, то сегодня ассортимент стал намного шире: сейчас предприятие производит сборные стяжки, текстурированный шифер, а также листы другого профиля".

"На территории Кричевского района в сфере малого бизнеса работают более 729 субъектов хозяйствования, в том числе свыше 100 предприятий - юридических лиц. Частный бизнес играет существенную роль в формировании показателей социально-экономического развития района. Это наши основные экспортеры: ими заработано более 6 млн долларов экспортной выручки. На треть бюджет района формируется именно за счет налоговых и неналоговых поступлений. Такая совместная работа приносит положительные результаты", - отметил зампредседателя Кричевского райисполкома Сергей Полуйчик.

Интерес к предпринимательству растет. Почти на 40 % увеличились объемы кредитования банками малого и среднего бизнеса. А доступный капитал получили свыше 8,5 тыс. субъектов.