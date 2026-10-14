Неделя родительской любви стартовала с награждения орденом Матери

Охрана материнства и детства - остается абсолютным приоритетом государства. Для родителей действует разветвленная система льгот, пособий и социальных гарантий. А высшая награда за воспитание детей - орден Матери. В этом году его удостоены более двухсот женщин.

Орден - за многодетное счастье

Семье Авдеевых не нужно искать компанию для прогулки, для каждой задачи находится несколько решений, а торт за столом делится минимум на 7 частей. Семь "я" - авторский рецепт настоящего семейного счастья.

Сергей Авдеев, многодетный отец:

"Я думаю, что без любви, внимания, ласки, доброты не было бы такой большой семьи. Готовлю по утрам. Завтрак на мне, кормлю семью".

Дочь Сергея Авдеева Елизавета рассказала, что мама научила ее готовить и ей это очень нравится, и что она может накормить всю семью.

Большая семья - это и большая ответственность. Хорошо, когда есть поддержка близких. Помогает и государство. По льготному кредиту семья Авдеевых построила трехкомнатную квартиру, а после рождения четвертого ребенка получили субсидию на однокомнатную.

Сегодня Ирина Авдеева принимает поздравления не только от родных - от всей Могилевской области. Слова благодарности за труд и успехи в воспитании детей для нее и еще шести многодетных мам региона. Все они отмечены государственной наградой - орденом Матери.

Анна Марусова, обладательница ордена Матери:

"Мои дети, у меня две дочери, - это лучшее, что могло со мной случиться в жизни. Мы всегда стараемся привить им чувство патриотизма, чтобы они любили свою родину, чтобы они любили то место, где они выросли. Я хочу пожелать всем здоровья, мира, добра и чтобы материнство никогда их не разочаровало".

Этой красивой традиции - благодарить мам - уже 30 лет. В этом году почетного ордена удостоены более двухсот женщин, в том числе и в Минской области. Когда любви так много, что хочется делиться ей со всеми вокруг, рождаются такие трогательные истории, как у Марины Шарапа из Несвижского района.

Марина Шарапа, обладательница ордена Матери:

"Я по профессии приемная мама детского семейного дома и по призванию я тоже мама. Я воспитываю шестерых детей. У меня два мальчика, четыре девочки. И в детском семейном доме реабилитацию прошли у меня 60 детей. Любовь - это самое важное. Я получаю очень много любви от своих детей".

Одни создают уют и берегут домашний очаг, другие - успешно совмещают материнство и профессиональную карьеру. Медики, работницы промышленных предприятий, учителя.

В Витебске праздничный марафон объединил не только многодетных мам, но и тех, кто окружил любовью приемных и особенных детей. 17 жительниц северного региона удостоены ордена Матери, еще 24 - стали лауреатами областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

Галина Максимишина, обладательница ордена Матери, отметила, что, так как учитель истории, воспитывает детей в белорусских традициях, и считает, что современная активная мама должна все успевать.

Елена Кривецкая, лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко:

"Родных у меня четверо детей и приемных двоих. Самое важное - это ценить, любить, понимать, быть не только мамой, но и подругой, другом, причем и лучшим".

Вся страна сегодня объединилась вокруг материнской любви, верности и заботы. Все это знакомо Ниле Борщевской. Пока старшие дети уже строят свое будущее, младшие пока проявляют свои таланты.

Нила Борщевская, обладательница ордена Матери:

"Мои младшие дети занимаются в детской студии в Большом театре. Это радость, это счастье наблюдать, как развиваются наши дети. Я вообще очень благодарна моему супругу. Семья - это когда мы все вместе. Он очень много помогает. Мы вместе воспитываем наших детей. Это очень важно".

Большой уютный дом, забота о семье, шумные праздники и бессонные ночи, полные заботы. Эти важные ценности сегодня объединили и 47 прекрасных минчанок.

Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько, отметил, что поддержка оказывается в рамках программы поддержки детства и материнства в нашей стране. "И поддержка эта начинается практически с рождения ребенка, когда медицинские работники начинают сопровождение, оказывают помощь при вынашивании и при рождении", - сказал он.

Охрана материнства и детства остается национальным приоритетом: для родителей действуют десятки видов государственной поддержки. Чтобы в каждом доме звучал детский смех, а мамы чувствовали себя спокойно.

В основе материнства всегда остается главное - та тихая, но невероятно мощная сила, которая оберегает с первых дней жизни, дает опору в самых сложных ситуациях и согревает через годы. И именно из этой нежности, заботы и бесконечной любви складывается главное счастье большой семьи.

Теплый праздник открыл Неделю родительской любви, которая продлится до 21 октября и завершится еще одной важной датой - Днем отца.