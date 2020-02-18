Неделя белорусского предпринимательства объединит около полутора тысяч семинаров, конференций, встреч бизнеса и власти по всей стране. В программе также панельные дискуссии и круглые столы. Центральным событием станет деловой форум, он соберет около полутысячи участников - представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России.

Неделя белорусского предпринимательства стартует в начале следующей недели. Участники рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития бизнеса, экономические программы, инвестпроекты.

