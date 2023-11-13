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"Неделя белорусского радио": Что подготовили радиостанции к 98-летию отечественного радиовещания
98 лет на волне. Ко дню рождения национального радиовещания слушателей ждет эфирная акция "Неделя Белорусского радио". Без малого вековая история структурного подразделения Белтелерадиокомпании стартовала 15 ноября 1925 года звучным приветствием: "Увага! Гаворыць Мінск!". Сегодня на страже информационного, развлекательного и образовательного контента сразу 12 радиостанций. Республиканские - Первый национальный канал, "Культура", "Столица", "Радиус-FM". Звучит в международном эфире "Радио "Беларусь". В арсенале и 7 региональных станций. К большой дате каждая ангажирует свою аудиторию в мир тематических проектов, розыгрышей и диалогов.
В среду на Первом национальном канале "Эфірны летапіс". Виртуальное погружение в фонды Красной, 4. В "Сямейнай праграме" радийные сценарии от студентов БГУ. Тематическая викторина задаст ритм в проекте "Настрой!". Финальный аккорд - за поздравительной программой "Вітаем, віншуем, жадаем!"
15 ноября "Культура" ждет на литературно-художественные "Дыялогі пра культуру", "Канцэртная зала" перенесет меломанов в декорации Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер".
Не скупится на подарки в день рождения национального вещания и "Радиус-FM". Брендированные колонки разыграют для отличников шоу "Теория большого утра", викторина и в вечернем прайм-тайм. Мультимедийную аналитику ждем в "Шоу с толком".
В "сталічным" эфире радийная кухня в рубрике "Аднойчы ў гісторыі". Авторская "Лінія лёсу" - с реверансом к диктору Илье Кургану. С чего начиналось радио, расскажут в спецвыпуске "Ну і дзянёк".
Радиомарафон на девяти языках вещания поддержит "Беларусь". В эфире исторические рубрики и слова от зарубежных слушателей, а в регионах прозвучат поздравления со всех уголков страны.
Выйдут и за рамки радиостудии. В среду в Доме прессы круглый стол. А коллективы Белтелерадиокомпании будут музицировать в концертном зале "Верхний город" во вторник и четверг в 7 вечера. 14 ноября Симфонический оркестр "Ад шчырага сэрца" озвучит хиты эры проводного вещания. 16 ноября авторский вечер дирижера заслуженного коллектива Академического хора Белтелерадиокомпании Андрея Саврицкого.