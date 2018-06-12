Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

Мачанка, картофельные лапуны и березовый напиток с медом. В Минске стартовала Неделя белорусской кухни. Попробовать страну на вкус предлагают почти в восьмидесяти кафе и ресторанах. Разные по формату объекты питания на этой неделе предложат четыре блюда и один напиток, которые шеф-повары приготовят по одинаковым рецептам. Цена национального гастросета также одинаковая - 24 рубля.

Наталья Кезик одной из первых продегустировала блюда.

Блюда по энциклопедиям и рецептам предков. Чтобы создать меню для Недели белорусской кухни, шеф-повар ресторана Кирилл Федоров перелистал немало страниц с рецептами. В специальное белорусское меню искал блюда как диетические, так и калорийные. И несмотря на пятнадцатилетний опыт работы на кухне, рецепты пышных блинов и ароматного соуса Кирилл нашел в бабушкиных записях.

В специальном меню Недели белорусской кухни всегда только национальные белорусские блюда - драники, подлива, зразы, оладьи. Гастрономический хит этой недели - лапуны. Так повара называют пышные картофельные пирожки с грибным соусом.

На этой Неделе белорусской кухни в сете блюд мачанка, лапуны с грибным соусом, овощной салат с домашним творогом, окрошка и березовый напиток с медом.

Продегустировать специальное меню у минчан и гостей города есть возможность до конца этой недели. 77 столичных кафе и ресторанов до следующего понедельника предлагают четыре блюда, приготовленные по единому рецепту.

Цена специального меню также во всех кафе и ресторанах одинаковая: 24 рубля за пять блюд. Для столичных фудкортов Неделя белорусской кухни - это и возможность разнообразить свое меню. Нередко белорусские блюда по старинным рецептам приживаются, и их готовят постоянно.