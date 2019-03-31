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Неделя информационной безопасности завершается в Минске
Неделя информационной безопасности завершается в Минске на базе компании Аgat.Специалисты в ІТ-сфере обсуждают проблемы кибербезопасности. Это важное событие как для госструктур и регулирующих органов, так и для узких специалистов, работающих по защите в ІТ-пространстве. Важно, что спикеры уделили много внимания образованию и программам обучения, а также подготовке специалистов самого высокого уровня. Видимо, поэтому в зале можно было заметить участников вторых соревнований по информационной безопасности.
И сегодня подвели итоги вторых соревнований по информационной безопасности "AgatCTF-2019". Среди победителей студенты ведущих вузов - БГУ и БГУИР. И без ложной скромности организаторы соревнований - специалисты компании Аgat - надеются, что среди участников их будущие коллеги.
Как было сегодня отмечено, учитывая современную молодежь, их увлеченность ІТ-технологиями и всепоглощающую информатизацию, для обсуждения вопросов кибербезопасности уже нужно привлекать и школьников, чтобы вместе находить уязвимости и ликвидировать их. И не исключено, что в следующем году в соревнованиях по информационной безопасности среди участников будут школьники.
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