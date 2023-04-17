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Неделя леса проходит в Витебской области: рецепт лесного "коктейля" и где расположен самый лесистый район в Беларуси
Приумножить наше национальное достояние. Неделя леса проходитв Витебской области. За семь дней руками работников лесного хозяйства и волонтеров будет высажено более 3 миллионов деревьев: ель европейская, береза, клен, дуб. Саженцам - от 2 до 4 лет.
Витебское лесничество, 180-й квартал. Год назад на этой площадке работала лесозаготовительная техника. Шесть гектаров земли пустовали недолго. Сегодня лесники и волонтеры высаживают на делянке молодые деревья. Для лесничего Юрия Свитича эта посевная уже седьмая. Делится рецептом лесного "коктейля": 85 процентов ели европейской, остальное - дуб, береза, клен.
Высаживаем ель в основном, но разбавляем ее лиственными породами, так лес становится более устойчивым к болезням.
Лесникам помогают волонтеры
В руках - меч Колесова. Впервые был использован ровно 140 лет назад. Для посадки деревьев - главный инструмент. За предстоящую Неделю леса на севере страны нужно высадить более 3 миллионов деревьев. Для студентов Витебского технологического колледжа это отличная возможность погрузиться в профессию.
Жизнь леса начинается в питомнике
Посадочный материал выращивают в питомниках. Но прежде надо заготовить семена. Их получают из шишек. Сбор идет зимой.
В этом году из 67 тонн еловых и сосновых шишек получили 680 килограммов семян. Золотой запас хранится в Глубокском опытном лесхозе в специальной холодильной камере.
Высевают семена в первой декаде мая
Екатерина Прудникова, начальник постоянного лесного питомника Витебского лесхоза рассказывает, что надо, чтобы земля на глубину 5 см прогрелась до 10 градусов.
Вот так выглядят будущие корабельные сосны. Этим росткам один год. На днях их пересадят в лес на делянку. Ежегодно питомники Витебской области выращивают 50 миллионов саженцев.
Самый лесистый район расположен на севере Беларуси
Регион уже много лет сам обеспечивает себя посадочным материалом. К слову, Витебская область занимает второе место после Гомельской по количеству лесов. А еще именно на севере Беларуси расположен самый лесистый район страны.
Самый лесистый район - Россонский. Там лес занимает 71 процент территории. Мы ежегодно вырубаем 6 тысяч гектаров леса. Восстанавливаем каждый год 4,5 тысячи гектаров, остальное восстанавливается естественным образом.
За Неделю леса площадь зеленых насаждений в области прирастет 600 гектарами. А еще лесники и их помощники уделят внимание уборке лесопарков, наведению порядка на мемориалах и захоронениях времен Великой Отечественной.
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