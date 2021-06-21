Неделя молодежи стартовала с интернет-челенджа "Народная зарядка"

Спортивный понедельник встретила молодежь Борисовского района. Более 150 активистов провели вместе утреннюю зарядку не только на открытой и доступной для каждого жителя площадке, но и спортивной - на "Борисов-Арене". К интернет-челенджу Белорусского республиканского союза молодежи может присоединиться каждый. Для этого надо опубликовать видео своего спортивного утра с хештегом "Народная зарядка" в социальных сетях до 17 июля. Интернет-проект открывает Неделю молодежи.