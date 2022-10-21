Неделя родительской любви и семейных ценностей - аллею туй высадили в Столбцах

День отца стал кульминацией семидневного марафона, посвященного родительской любви и семейным ценностям. От фотофлешмобов и театрализованных экскурсий до спортивных эстафет и музыкально-танцевальных представлений - в течение недели по всей стране прошли различные праздничные программы.



В Столбцах семейным традициям посвятили аллею с ароматом хвои. Рядом с детской спортивной школой высадили молодые туи. Десять деревьев украсили воркаут-площадку. Инициативу проявили активные жители города, многодетные семьи и подопечные центра дневного пребывания для людей с ограниченными возможностями.



Впервые два праздника - День матери и День отца - соединила Неделя родительской любви. Такая традиция уже пришлась по душе белорусским семьям.



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