3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Неделя родительской любви и семейных ценностей - аллею туй высадили в Столбцах
День отца стал кульминацией семидневного марафона, посвященного родительской любви и семейным ценностям. От фотофлешмобов и театрализованных экскурсий до спортивных эстафет и музыкально-танцевальных представлений - в течение недели по всей стране прошли различные праздничные программы.
В Столбцах семейным традициям посвятили аллею с ароматом хвои. Рядом с детской спортивной школой высадили молодые туи. Десять деревьев украсили воркаут-площадку. Инициативу проявили активные жители города, многодетные семьи и подопечные центра дневного пребывания для людей с ограниченными возможностями.
Впервые два праздника - День матери и День отца - соединила Неделя родительской любви. Такая традиция уже пришлась по душе белорусским семьям.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов