Неделя толерантности стартовала в Могилевской области

Сегодня - Международный день инвалидов. Благотворительный праздник юным жителям Могилева, у которых есть проблемы со зрением, а также страдающим аутизмом, подарили Белорусский детский фонд и Могилевский городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, дав тем самым старт Неделе толерантности. Большая развлекательная программа, мастер-классы. Например, по приготовлению пиццы. По мнению родителей, такие встречи помогают социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.Неделя толерантности будет наполнена благотворительными акциями, фестивалями и выставками.



