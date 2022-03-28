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Неделя в Беларуси будет ветреной и холодной - 29 марта ожидается мокрый снег

Эта неделя в Беларуси будет ветреной и холодной. Уже завтра мокрый снег с дождем. Ночью и утром гололедица, порывистый ветер. Температура воздуха ночью - от нуля до плюс 6. Днем - от 2 тепла по северу до 13 с плюсом по югу.

Холодно и ветрено будет и в конце недели. Дневной температурный максимум плюс 12.

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