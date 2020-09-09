Неделя юбилеев на "Беларусь 3"

У наших коллег неделя юбилеев. Социокультурный канал "Беларусь 3" в своем эфире почтит память советских и белорусских творческих деятелей, а также отметит юбилей одного из древнейших городов Беларуси. Сегодня 90 лет со дня рождения знаменитой актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой. Известна она своими ролями задорной Тоси Кислицыной в киноленте "Девчата" или Людмилы Добрыйвечер в "Королеве бензоколонки". 10 сентября по случаю дня рождения композитора, педагога, народного артиста БССР и СССР Евгения Глебова "Беларусь 3" представит рассказ о жизненном и творческом пути мастера. А 12 сентября исполнится 1040 лет со дня основания древнего Турова. "Беларусь 3" приглашает отправиться в занимательное байк-путешествие в этот край.