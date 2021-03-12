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Недопустимость героизации нацизма. Флешмоб возле генерального консульства Польши в Бресте

Возле генерального консульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом воспевания людей, от рук которых погибли десятки мирных человек, возмутились ветераны и другие жители Бреста. Своей акцией они заявили о недопустимости реабилитации военных преступников. Сознательные поляки проявляют солидарность с белорусами и в интернете. Вот так встретили новость в одном интернет-издании о высылке польских дипломатов.


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Промывание мозгов по-польски

В кабинете той школы, где белорусские скауты в форме военного преступника Бурого поминают героя-убийцу, внимательные зрители разглядели и любопытную карту Польши.

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