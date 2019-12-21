Недостаток квалифицированных специалистов в Щучинской районной больнице

В Щучинской районной больнице одновременно с массовым техническим переоборудованием ощущается недостаток квалифицированных специалистов. Современные диагностические аппараты, высокотехнологичные приборы требуют и наличия врачей узких специальностей. Частично решить проблему удалось благодаря переквалификации собственных медиков. Однако несколько вакансий по-прежнему остаются незаполненными. Чтобы привлечь молодых специалистов, руководство клиники ставку сделало на решение жилищного вопроса. Вместе с арендными здесь предлагают построить и собственные квартиры. Подробности у Юрия Корнеловича (видео).