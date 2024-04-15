Неисправная и разобранная годами техника, приписки - какие еще факты бесхозяйственности выявил КГК в ходе проверок предприятий мелиоративных систем

Поручение Президента Беларуси к 1 апреля закончить с ремонтом техники предприятий мелиоративных систем выполнено не всеми.

В Комитете госконтроля рассказали о подготовке к весеннему сезону спецтехники. Совместно с правительством вопросы организации и хода ремонта мелиоративных машин были взяты на еженедельный контроль. Благодаря этому подавляющее большинство агрегатов отремонтировано. В то же время не обеспечен ремонт 111 единиц техники, а в ряде предприятий готовность в отчетах приписали. Такие факты установлены в 16 организациях.

Госконтролем выявлены факты нахождения на мехдворах разобранной на протяжении нескольких лет техники. Такое бесхозяйственное поведение ряда руководителей отметили уголовными делами. Как не надо и как нужно готовиться к сезону?

На Скидельском автотранспортном участке всего несколько единиц незадействованной в производстве техники. Тем не менее под пристальным вниманием все – от внешнего вида до функционирования отдельных узлов и агрегатов. На контроле мелиоративная техника. Вердикт контролеров однозначный.



Александр Добрук, начальник отдела КГК Гродненской области:

Площадка областного предприятия мелиоративных систем осмотрена, техника вся подготовлена, вся восстановлена. Многие сейчас находятся непосредственно на выполнении работ.

По-другому и быть не может, говорят на предприятии, ведь алгоритм подготовки техники к весеннему сезону отработан годами. Собственная ремонтная база, надежные поставщики запасных частей, в результате уже в марте завершены все работы.



Ремонтируем своими силами, проводим сложные ремонты, в том числе установки двигателей, разбор, демонтаж, ремонт радиаторов, ходовой системы. Очень сложные работы проводим своими силами. Стараемся не привлекать сторонние организации. Совсем другая ситуация на дочернем предприятии в Зельве. К 1 апреля, по документам, здесь вся техника была готова к работе. Но вот во время проверки выявлены отдельные единицы, к ремонту которых даже не приступали.

Иван Амшей, начальник управления строительных работ ОУП "Гродномелиоводхоз"







Один из автомобилей марки МАЗ находился фактически в разукомплектованном состоянии. Кабина не поднималась. В иных боксах были обнаружены автомобили марки ГАЗ-53 топливозаправщик. Второй - также в разукомплектованном состоянии, который длительное время не выезжал. Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела УДФР КГК по Гродненской области



А еще косилки, траншееукладчик, автомобиль "ГАЗель" - к их состоянию у проверяющих также возникли вопросы. Правда, после повторной проверки часть техники была введена в эксплуатацию.

Автомобильная техника, которая непосредственно не участвует в производственном процессе, немного в неисправном состоянии. Дальнейшее восстановление их было нецелесообразно. Был допущен ряд небольших неточностей в отчетности, что повлекло за собой такую ситуацию. Виновные должностные лица привлечены к ответственности и наказаны. Ведется дальнейшая работа по восстановлению имеющейся техники. Сергей Козленя, директор ДКУПМС "Зельвенское предприятие мелиоративных систем



Как можно и, главное, нужно подготовиться к сезону, рассказали на предприятии в Ветковском районе. Запчастей, рабочих рук и ресурсов хватило, чтобы все неисправности были оперативно устранены за считанные дни и даже значительно раньше обозначенного срока.

В Ветковском районе 10 тысяч 800 гектар осушенных земель. Под реконструкцию мы уже практически все земли, согласно инвентаризации, привели в технически исправное состояние, есть мелкие куски, гектаров 200 нужно привести в должное состояние. Еще один антипример на Речицком предприятии мелиоративных систем. Здешняя сеть каналов одна из самых обширных в регионе. Есть гидротехнические сооружения, две насосные станции. К слову, их реконструкция уже запланирована на 24-25 годы. В отчетах на бумаге все красиво - должностные лица отчитались о готовности к новому сезону. А вот на деле не все так гладко.

Алексей Булчинский, директор Ветковской ПМС



Мы с проверяющими определим эти сроки по каждой единице и будем уже придерживаться. Несколько единиц техники закреплено за одним механизатором. Сам веду контроль за подбором запчастей, стараемся эту технику очень дешево отремонтировать. Чтобы основная часть расходов была это покупка запчастей. Вячеслав Барановский, главный инженер Речицкой ПМС



У контролеров возникли вопросы и к поддержанию элементарного порядка на территории. Этот мехдвор речицкой ПМС совсем не похож на идеальный. Не определены места хранения металлолома, запчастей, рабочих зон. Отсюда заслуженные замечания от сотрудников госконтроля.

В том году около 8 тыс. гектаров ввели реконструированных земель в сельхозоборот и 5,5 тыс. гектаров после культуртехнической мелиорации. На этот год задачи поставлены больше. Поэтому и нужно восстановить всю имеющуюся технику. На Гомельщине сотни тысяч километров дренажа и десятки тысяч километров каналов, и за всем этим предприятия мелиоративных систем должны следить, проводить уходные работы, где-то реконструкцию. Без техники такие работы не вытянуть. Сергей Глоба, начальник управления КГК Гомельской области



Надо сказать, что мониторинг со стороны Госконтроля проводился еженедельно. Во время проверки установлено, что рядом должностных лиц предприятий мелиоративных систем работа, мягко говоря, не проводилась вовсе. Возбуждены уголовные дела.



По фактам бездействия возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Речицкого предприятия мелиоративных систем и ГО "Гомельмелиоводхоз" по части 2 статьи 425 УК Республики Беларусь. В частности, факты бездействия связаны с выявлением в Речицком районе мелиоративной техники в неисправном состоянии в количестве 7 единиц. Это тракторы, бульдозеры, экскаваторы. Часть техники находилась в нерабочем состоянии продолжительное время и была разукомплектована, на ряде единиц отсутствовали необходимые узлы и детали. Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси

