Неисправные комбайны и зерносушильные комплексы тормозят ход уборочной - проверку ведут специалисты КГК

Каждый килограмм нового урожая - это результат большого коллективного труда. Аграрии стараются избегать потерь на всех этапах: жатва, перевозка, сушка и хранение. Увы, но это получается не всегда. Немало замечаний от Комитета госконтроля и к состоянию техники. А ведь это - основа для успешного намолота. О механизации как опоре для хлеборобов - репортаж Алексея Кондратенко.

Готовность механизации к жатве

Рапс на полях хозяйства "Рованичи" созрел, но приступить к жатве не получается. Два из шести комбайнов до сих пор в ремонте. Только сейчас червенские аграрии получили недостающие запчасти. В пятницу начнут убирать.

В первую очередь смотрим на техническое состояние - все детали, ремни, жатка в исправном состоянии, герметизация. Чтобы все места возможного просыпания зерна были уплотнены и загерметизированы. И так как в этом году сложные погодные условия, каждое зерно на счету. Даже укрытие тентом кузова, некоторые упускают это. Алексей Касьянчик, ведущий государственный инспектор КГК Минской области

Неделю назад специалисты Комитета госконтроля указали на недоработки в механизации сельхозпредприятия "Экспериментальная база "Натальевск". И вот все 11 комбайнов как на подбор. На каждый ляжет нагрузка 200-300 гектаров.

Принимали комбайны, смотрели на герметизацию и все 11 комбайнов прошли. К ремонту мы подходим основательно: комбайны полностью продефектованы с осени, запчасти были приобретены. Комбайны все укомплектованы комбайнерами и помощниками. И роль помощника такая, что если он есть, то эффективность комбайна на 30 % больше. Виталий Козлов, директор предприятия "Экспериментальная база "Натальевск"

И пока одни сельхозорганизации в ожидании старта "широкоформатной" жатвы, их соседи активно молотят озимый ячмень, одновременно прессуя солому.

С учетом майской засухи, а это объективный фактор не самой высокой урожайности колосовых, как никогда актуален принцип: "На счету каждое зернышко". А значит и требования к работе механизаторов повышенные.

Готовность к жатве в Гомельской области

С потерями после обмолота вышли на старт жатвы аграрии КСУП "Совхоз "Кормянский". На полторы тысячи гектаров здесь хватает семи комбайнов. Машины на линейку готовности поставили в срок, однако от "утечки" зерновых на поле, к сожалению, это не спасло.

В процессе работ нужно смотреть за регулировками, за техническими исправностями, поэтому да, выявили в одном комбайне потери, остановили комбайн, сейчас занимаются устранением неполадок, в дальнейшем таких ситуаций не будет. Виктор Лашкевич, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Кормянского райисполкома

И вот первый урожай должен быть "в закромах", однако ячмень лежит на улице. Зерносушильный комплекс простаивает: технику должны обслуживать 5 человек, но не все допущены к работе. Инженеру по технике безопасности нужно подтвердить свою квалификацию.

Зерносушильный комплекс на 100 % исправен. Только осталось получитьпроверку знаний одному специалисту хозяйства. Завтра он едет сдавать экзамены, и с завтрашнего дня я планирую запустить сушильный комплекс. Понимаем важность этого момента - уборочная кампания и безопасность нашей страны. Очень важная работа - сушить хлеб, доводить его до кондиции, заложить семенной материал. Все комбайны исправны. Артем Печкуров, директор КСУП "Совхоз "Кормянский"

В соседнем хозяйстве - "Лепешинский" - ситуация еще сложнее. Половина комбайнов не готова выйти в поле, техника не очищена от прошлогодней травы, нет запаса топлива. А главное - не до конца решен вопрос с наличием специалистов.

Люди просто у меня были заняты на других работах, работали на тракторах, никак нельзя было их снять. Пришлось принудительно их снять с тракторов и посадить на комбайны. Нехватка кадров, поэтому такая ситуация. Все запчасти 100 % есть. Сергей Курбатов, главный инженер КСУП "Лепешинский"

Практически все хозяйства не обеспечены достаточным количеством топлива. Например, в четырех из семи хозяйств топливо на данный момент отсутствует полностью. В отдельных хозяйствах, таких как "Лепешинский", техника имеет низкий процент готовности. Кроме того, в ходе данного мониторинга установлено нарушение технологии уборки зерновых культур. Сверхнормативные потери. Сергей Будник, председатель Мозырского межрайонного комитета госконтроля

Рейды КГК в регионах Беларуси

За последнее время специалисты Комитета госконтроля проверили более ста сельхозорганизаций страны. В половине из хозяйств часть комбайнов была не готова к выходу в поля.





В 19 хозяйствах были зафиксированы факты неготовности зерносушильных комплексов. А в отдельных хозяйствах не были готовы к приему зерноскладские помещения. Кроме того, уже на начальном этапе мы установили факты потери зерна из комбайна из-за плохих регулировок. После наших проверок все работы были активизированы и сразу же были проинформированы местные органы власти для устранения недостатков. Александр Романовский, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Обновление парка комбайнов