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Неисправные комбайны и зерносушильные комплексы тормозят ход уборочной - проверку ведут специалисты КГК
Каждый килограмм нового урожая - это результат большого коллективного труда. Аграрии стараются избегать потерь на всех этапах: жатва, перевозка, сушка и хранение. Увы, но это получается не всегда. Немало замечаний от Комитета госконтроля и к состоянию техники. А ведь это - основа для успешного намолота. О механизации как опоре для хлеборобов - репортаж Алексея Кондратенко.
Готовность механизации к жатве
Рапс на полях хозяйства "Рованичи" созрел, но приступить к жатве не получается. Два из шести комбайнов до сих пор в ремонте. Только сейчас червенские аграрии получили недостающие запчасти. В пятницу начнут убирать.
В первую очередь смотрим на техническое состояние - все детали, ремни, жатка в исправном состоянии, герметизация. Чтобы все места возможного просыпания зерна были уплотнены и загерметизированы. И так как в этом году сложные погодные условия, каждое зерно на счету. Даже укрытие тентом кузова, некоторые упускают это.
Неделю назад специалисты Комитета госконтроля указали на недоработки в механизации сельхозпредприятия "Экспериментальная база "Натальевск". И вот все 11 комбайнов как на подбор. На каждый ляжет нагрузка 200-300 гектаров.
Принимали комбайны, смотрели на герметизацию и все 11 комбайнов прошли. К ремонту мы подходим основательно: комбайны полностью продефектованы с осени, запчасти были приобретены. Комбайны все укомплектованы комбайнерами и помощниками. И роль помощника такая, что если он есть, то эффективность комбайна на 30 % больше.
И пока одни сельхозорганизации в ожидании старта "широкоформатной" жатвы, их соседи активно молотят озимый ячмень, одновременно прессуя солому.
С учетом майской засухи, а это объективный фактор не самой высокой урожайности колосовых, как никогда актуален принцип: "На счету каждое зернышко". А значит и требования к работе механизаторов повышенные.
Готовность к жатве в Гомельской области
С потерями после обмолота вышли на старт жатвы аграрии КСУП "Совхоз "Кормянский". На полторы тысячи гектаров здесь хватает семи комбайнов. Машины на линейку готовности поставили в срок, однако от "утечки" зерновых на поле, к сожалению, это не спасло.
В процессе работ нужно смотреть за регулировками, за техническими исправностями, поэтому да, выявили в одном комбайне потери, остановили комбайн, сейчас занимаются устранением неполадок, в дальнейшем таких ситуаций не будет.
И вот первый урожай должен быть "в закромах", однако ячмень лежит на улице. Зерносушильный комплекс простаивает: технику должны обслуживать 5 человек, но не все допущены к работе. Инженеру по технике безопасности нужно подтвердить свою квалификацию.
Зерносушильный комплекс на 100 % исправен. Только осталось получитьпроверку знаний одному специалисту хозяйства. Завтра он едет сдавать экзамены, и с завтрашнего дня я планирую запустить сушильный комплекс. Понимаем важность этого момента - уборочная кампания и безопасность нашей страны. Очень важная работа - сушить хлеб, доводить его до кондиции, заложить семенной материал. Все комбайны исправны.
В соседнем хозяйстве - "Лепешинский" - ситуация еще сложнее. Половина комбайнов не готова выйти в поле, техника не очищена от прошлогодней травы, нет запаса топлива. А главное - не до конца решен вопрос с наличием специалистов.
Люди просто у меня были заняты на других работах, работали на тракторах, никак нельзя было их снять. Пришлось принудительно их снять с тракторов и посадить на комбайны. Нехватка кадров, поэтому такая ситуация. Все запчасти 100 % есть.
Практически все хозяйства не обеспечены достаточным количеством топлива. Например, в четырех из семи хозяйств топливо на данный момент отсутствует полностью. В отдельных хозяйствах, таких как "Лепешинский", техника имеет низкий процент готовности. Кроме того, в ходе данного мониторинга установлено нарушение технологии уборки зерновых культур. Сверхнормативные потери.
Рейды КГК в регионах Беларуси
За последнее время специалисты Комитета госконтроля проверили более ста сельхозорганизаций страны. В половине из хозяйств часть комбайнов была не готова к выходу в поля.
В 19 хозяйствах были зафиксированы факты неготовности зерносушильных комплексов. А в отдельных хозяйствах не были готовы к приему зерноскладские помещения. Кроме того, уже на начальном этапе мы установили факты потери зерна из комбайна из-за плохих регулировок. После наших проверок все работы были активизированы и сразу же были проинформированы местные органы власти для устранения недостатков.
Обновление парка комбайнов
Исправляя недочеты в своей работе, аграрии мотивированы и дополнительными "опциями". Это, к примеру, новые высокопроизводительные комбайны "Гомсельмаш". Традиционно к уборочной каждый областной автопарк пополняет более сотни машин. Сам же гомельский завод проведет конкурс среди комбайнеров. Задача топовых хлеборобов Беларуси - намолотить на одной машине за летний сезон рекордных семь тысяч тонн зерна!
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