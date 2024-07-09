Неисправный шнур электроприбора привел к гибели 35-летней жительницы Дзержинского района

Неисправность шнура электроприбора привела к гибели. Эксперты помогли установить причину смерти 35-летней жительницы Дзержинского района. Ее тело было обнаружено возле собственного дома в деревне Новоселки. Погибшую нашла мать, придя домой с работы. Правоохранителям женщина пояснила, что ее дочь весь день занималась дома хозяйственными делами. Под телом погибшей находился электрический насос для откачки жидкости из выгребной ямы, подключенный к электросети.